Los padres de niños y jóvenes afectados por la cancelación del Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM) buscan desesperadamente vías legales para traerlos a Estados Unidos.

"Desde que me dieron la noticia no he hecho sino llorar, no entiendo que pasó, mi hijo estaba a punto de venir y ahora me dicen que todo está cancelado, esto es injusto", dijo a Efe Lorena Herrera, madre de un solicitante.