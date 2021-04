Los Ángeles, 7 abr (EFE News)- El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este miércoles que ha recibido reportes de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Servicios Familiares y de Protección del estado sobre presuntos abusos sexuales y abandono infantil en una instalación migratoria en San Antonio.

En una conferencia de prensa cerca del estadio Freeman Coliseum, donde cientos de niños y adolescentes solicitantes de asilo están siendo acogidos temporalmente, Abbott afirmó que esas agencias también reportaron que no hay suficiente personal en el estadio para supervisar a los menores, algunos de los cuales no comen durante todo el día, y que los enfermos de covid-19 no están siendo separados de los sanos.