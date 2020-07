La Administración del presidente Donald Trump logró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sea catalogada como una agencia "sensible" y por ende no esté obligada a hacer pública información de sus oficiales y empleados, informa este jueves The Nation.

La nueva clasificación pone a los oficiales y empleados de esta agencia federal al mismo nivel que altos oficiales de inteligencia y los blinda ante la difusión de sus nombres, cargos y salarios, entre otros datos usualmente a disposición pública en el marco de la Ley de Libertad de Información (FOIA).