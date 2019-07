El viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior de Guatemala, Luis Enrique Arévalo Girón, aseguró este lunes que hay "beneficios para el país" con el convenio migratorio que se discute con Estados Unidos, aunque negó que ya se haya firmado y que sea acerca de un "tercer país seguro".

Bajo esa figura, Estados Unidos podría enviar a solicitantes de asilo de otros países a Guatemala, algo que también se ha planteado con México y que hasta la fecha ese país ha rechazado.En una conferencia de prensa, Arévalo enfatizó que no se trata de "comprometer al país ni a la población en nada", pues Guatemala "no puede comprometerse a acciones que no puede cumplir", como convertirse en un asilo para migrantes irregulares que quieren llegar a Estados Unidos.