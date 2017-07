La guatemalteca Nury Chavarría comienza a recuperar su vida normal luego de que hace una semana se refugiara en una iglesia en Connecticut, estado en el que ha vivido por dos décadas, para evitar ser deportada.

"En el momento en que me dieron la noticia estaba con mis dos hijas y lloramos. Ellas no lo podían creer. Me decían: '¿De verdad mami, estás segura?'", dijo a Efe Chavarría al recordar la peripecia de las últimas horas.