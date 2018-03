El último día de renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 190.000 salvadoreños marca hoy el aumento de la preocupación y la incertidumbre ante la finalización de este amparo migratorio en septiembre de 2019.

"Estoy desesperada, serán 18 meses amargos que me quedan para ver que no hay solución, que este gobierno nos castigó por ser trabajadores honestos y honrados, no sé si voy a aguantar la presión", dice a Efe Patricia Hernández, beneficiaria del TPS.