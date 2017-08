David Chávez-Macías, el inmigrante mexicano que el pasado domingo abandonó una iglesia en la que estuvo refugiado durante cuatro meses, conversa con Alejandra Hernández, representante de la organización Acting Community Together Organizing Northern Nevada (ACTIONN), hoy, jueves 24 de agosto de 2017, en Reno, Nevada. David Chávez-Macías espera evitar su deportación apelando a su historial médico, según dijo a Efe. EFE

David Chávez-Macías, el inmigrante mexicano que el pasado domingo abandonó una iglesia en la que estuvo refugiado durante cuatro meses, conversa con Alejandra Hernández (no aparece en imagen), representante de la organización Acting Community Together Organizing Northern Nevada (ACTIONN), hoy, jueves 24 de agosto de 2017, en Reno, Nevada. EFE

David Chávez-Macías, que el domingo abandonó una iglesia en la que estuvo refugiado durante cuatro meses, espera evitar su deportación apelando a su historial médico, según dijo a Efe.

"Me han hecho 2 operaciones de corazón abierto y tengo un bypass. Si me deportan es para irme a morir allá, por eso agradezco que me dejen pelear mi caso ahora", dijo el indocumentado, que logró esta semana de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una suspensión temporal de la orden de deportación en su contra.