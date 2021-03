Albergues e iglesias de los estados fronterizos que en el pasado ayudaron a miles de migrantes y solicitantes de asilo se ven incapaces esta vez de atender la nueva ola de extranjeros que están siendo liberados por las autoridades federales debido a la falta de fondos y las precauciones debido a la pandemia.

"Se me parte el alma y el corazón pero no hay nada que podamos hacer por los inmigrantes en este momento. Ya hablé con 17 iglesias en Arizona y no tienen ni los recursos, ni su personal está vacunado para atender a tanta gente", aseguró a Efe Magdalena Schwartz, directora de la Alianza de Líderes Religiosos del Valle, quien maneja albergues para inmigrantes en Phoenix.