La soledad y separación de sus padres, que emigraron a EE.UU. cuando era niña, centran el nuevo libro de la mexicana Julissa Arce, que llegó a ser ejecutiva de Wall Street siendo indocumentada, el cual busca inspirar a niños inmigrantes a sobrepasar las difíciles circunstancias en el país.

"Estos niños no tienen libros con los que se puedan identificar y que estén dirigidos a ellos, que hablen de lo que ellos están viviendo", expresó a Efe la autora de "Someone Like Me".