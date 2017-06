Los actores durante los ensayos de la obra de teatro "1070", que recoge el sentir de una familia hispana que tiene que vivir bajo el miedo de la deportación y la dura lucha de la hija por revelarse ante la situación que viven miles de indocumentados. La obra "1070 (We were strangers once, too)" -1070 (También fuimos extranjeros en algún momento)- busca servir de referencia desde este viernes, y hasta al 9 de julio en Phoenix (Arizona), sobre las lecciones vividas con su aprobación en 2010, pero ahora en un plano nacional, debido a las políticas antinmigrantes del presidente Donald Trump. EFE