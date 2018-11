Las familias de migrantes continuaron pagando hoy las consecuencias del cierre del Parque de la Amistad, entre Estados Unidos y México, un punto de encuentro habitual para las personas que viven a ambos lados de la frontera, clausurado este fin de semana.

"No sabía que estaba cerrado, si no, no vengo a verlos", lamentó en declaraciones a Efe Cruz Gutiérrez Corona, una inmigrante de origen mexicano que reside desde hace trece años en EE.UU.