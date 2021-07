Defensores de los derechos de los migrantes llegaron a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver una demanda después de que las autoridades desconectaran una línea telefónica gratuita de asesoría legal a inmigrantes detenidos, tras ser publicitada en la última temporada de la serie de televisión "Orange Is The New Black", de Netflix.

El acuerdo logrado permitirá que los inmigrantes detenidos en más de 150 centros de detención en todo el país tengan acceso ininterrumpido a la Línea Nacional de Detención de Inmigración durante al menos un periodo de cinco años, informaron hoy jueves los activistas.