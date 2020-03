Indocumentados, hondureños, residentes en Florida y contribuyentes al bienestar de sus familias en Honduras, "Luis" y "Dania" no se conocen, pero a los dos, como a millones de inmigrantes, el coronavirus les quita el sueño por razones de salud y porque si les va mal económicamente, no podrán enviar dinero a casa.

A la preocupación por no poder pagar la renta o las facturas de los servicios públicos en EE.UU. porque el trabajo escasea o no existe se suma para "Dania" y "Luis" la de no poder seguir ayudando a sus familias, según dicen en entrevistas con Efe.