Su trabajo permite llevar alimento a millones de mesas en EE.UU., pero, pese a ser considerados indispensables, muchos trabajadores agrícolas, en su mayoría inmigrantes, salen sin guantes a faenar, y en muchas ocasiones sin disponer de agua limpia o jabón.

"Aquí no tenemos seguro, no tenemos algo que nos cubra. Si nos llegáramos a enfermar, pues no tenemos cómo y tampoco tenemos cómo pagar hospital si uno se llega a enfermar", dice a Efe, con tono de preocupación, Elvira Calderón, que a diario recoge mandarinas en California.