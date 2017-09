Indignados, cientos de "soñadores" salieron hoy a las calles de las principales ciudades del país para protestar por la cancelación de la Acción Diferida (DACA) y pedir una solución legislativa que les ha protegido de la deportación.

"Estamos aquí dando la cara, algo que no pasó esta mañana, llevamos años luchando y esta decisión no va a detenernos, este mensaje es para (el presidente Donald) Trump. Él no puede matar nuestros sueños", dijo a Efe Melody Klingenfuss, vocera del grupo California Dream Network.