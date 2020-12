Fotografía familiar cedida donde aparece Estefanía Mesa, de 28 años, postergada en la cama de un centro de rehabilitación después de sufrir un paro cardiaco mientras tenía el parto por cesárea. EFE/Foto familiar /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía familiar cedida donde aparece la inmigrante colombiana Luz Vanegas cargando a su nieta Emma, de cinco meses, junto al padre de la niña, Eduardo Argueta. EFE/Foto familiar /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

La inmigrante colombiana Luz Vanegas espera con esperanzas el mejor regalo que ha pedido en esta Navidad: que Inmigración le permita quedarse en este país para poder cuidar a su hija, que quedó con daño cerebral tras una cesárea, sin poder moverse ni hablar, así como a su nieta de cinco meses.

Vanegas no puede evitar las lágrimas cuando habla de su hija Estefanía Mesa, de 28 años, quien no podrá volver a hablar ni caminar, según le han informado los médicos, y que dentro de poco podría ser enviada a casa. El temor de su madre es no estar allí para cuidar de ella.