Dos empresas encargadas de construir tramos del muro fronterizo fueron acusados de traer al país a trabajadores mexicanos armados no autorizados como parte de la seguridad en los proyectos, lo que violaría las leyes federales de EE.UU., según documentos judiciales recientemente revelados.

Las empresas, Sullivan Land Services Co. y el subcontratista, Ultimate Concrete of The Paso, fueron nombradas en una acusación realizada por dos denunciantes anónimos que alegan que las empresas cometieron varios actos de corrupción, de acuerdo a los documentos revelados por el periódico The New York Times.