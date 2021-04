“Mi mayor miedo es que no me entreguen a mis niños”, dice angustiada la madre hondureña Ruth, que sufrió sobremanera en la semana que se demoró en encontrar a sus dos hijos y su pequeña hermana en un sistema saturado por miles de niños no acompañados que están bajo custodia del Gobierno de EE.UU.

Esos días le anticiparon la larga pesadilla burocrática a la que se tendrá que enfrentar antes de poder reunirse con los menores, de 14, 10 y 9 años, y teme que puedan surgir problemas que imposibiliten hacer realidad el deseo de reunirse de nuevo con ellos.