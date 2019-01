Un salvadoreño que oficialmente ingresó hoy en "santuario" en una iglesia de Colorado denunció las "injusticias" causadas por el cierre parcial del Gobierno federal y que le impidieron enterarse de que su caso había sido reabierto, presentarse en corte y pedir un retraso en su deportación.

"Los políticos, los gobernantes, los que no son inmigrantes deben tomar consciencia de la injusticia de que me deporten porque el correo no entregó una carta y porque las cortes están cerradas", dijo a Efe Miguel Ramírez Valiente, refugiado en la Iglesia Unitaria Universalista All Souls en Colorado Springs, 100 kilómetros al sur de Denver.