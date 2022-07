Los migrantes que buscan viajar a Estados Unidos sienten que no tienen más remedio que sumergirse en la desinformación rampante y peligrosa en las plataformas de redes sociales para escapar de la violencia o la pobreza extrema, reveló hoy un estudio publicado por la organización Campaign for Accountability (Campaña por la Rendición de Cuentas).

“En todo el mundo, las plataformas de Meta brindan información que las personas usan para tomar algunas de las decisiones más importantes de sus vidas”, dijo Michelle Kuppersmith, directora ejecutiva de Campaign for Accountability, agrupación no partidista de vigilancia que dirige el Tech Transparency Project (TTP).