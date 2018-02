Defensores de inmigrantes celebraron hoy el Día de San Valentín con la campaña nacional To Immigrants With Love (Para los inmigrantes con amor), que pretende que los estadounidenses envíen mensajes de amor y agradecimiento a todos aquellos que no nacieron en este país pero que con su aporte ayudan al desarrollo de la nación.

"En un momento de mucha incertidumbre y miedo dentro de la comunidad de inmigrantes, la campaña busca inundar Internet con 'cartas de amor' a familiares, amigos, vecinos, compañeros de clase y de trabajo inmigrantes en una muestra de solidaridad", señaló a Efe Leezia Dhalla, vocera de la campaña