Un nuevo estudio científico desveló hoy que el 45 % de los migrantes de todo el mundo regresaron a su país de origen entre 1990 y 2015.

Ese nuevo informe fue publicado hoy en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, conocida por sus siglas PNAS y que divulga semanalmente la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU.