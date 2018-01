Fotograma sin fecha tomado por una cámara oculta y cedido por la organización No más muertes que muestra a unos agentes de la Patrulla Fronteriza mientras inutilizan los bidones con agua que se dejan en el desierto para que los inmigrantes puedan beber. La organización No Más Muertes denunció hoy que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no solo interfiere rutinariamente con su tarea humanitaria en el desierto de Arizona, sino que inutiliza el agua, los víveres y las cobijas que dejan para los inmigrantes indocumentados que lo cruzan. EFE/ORGANIZACIÓN NO MÁS MUERTES/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/MEJOR CALIDAD DISPONIBLE