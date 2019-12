Un grupo de activistas por los derechos humanos ha solicitado una orden judicial para reponer una línea gratuita de asesoría legal a inmigrantes detenidos, después de que el número fuera mencionado en la popular serie televisa "Orange Is The New Black" y las autoridades lo cancelaran.

"ICE está intentando silenciarnos y evitar que los inmigrantes en detención se conecten con comunidades en el exterior", dijo este miércoles a Efe la directora de Freedom for Immigrants (FFI), Christina Fialho.