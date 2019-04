Activistas proinmigrantes e indocumentados protestaron frente al centro de detención de Inmigración del suburbio de Broadview (Illinois) pero no lograron impedir el traslado de deportados al aeropuerto O'Hare de Chicago. Según informó la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a Efe, la protesta, que duró casi tres horas, no impidió sus operaciones y 29 indocumentados de origen mexicano fueron expulsados del país tal y como estaba programado. Unos 200 manifestantes llegaron temprano al centro, ubicado a unos 20 kilómetros de Chicago, y realizaron un ruidoso acto al son de tambores, con carteles, banderas y una imagen de la Virgen de Guadalupe, bajo el lema "Ni uno más" y "Dos millones son demasiados". "Si el presidente no detiene las deportaciones, nosotros lo haremos", declaró Karen Picazo, cuya madre es indocumentada y está "amenazada de deportación". EFE/Archivo