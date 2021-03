Los niños migrantes que, en número creciente, llegan a la frontera de Estados Unidos buscando asilo necesitan protección y mejores prácticas para el trámite de sus casos, afirmaron hoy expertos de Kids in Need of Defense (KIND).

"Los últimos cuatro años han sido devastadores para nuestro sistema migratorio", afirmó en una teleconferencia Wendy Young, presidente de KIND, un grupo dedicado a la defensa de los migrantes menores de edad.