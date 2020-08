Fotografía cedida por No Border Wall Laredo Coalition que muestra un mural en una calle de Houston, Texas (Estados Unidos). EFE/No Border Wall Laredo Coalition/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía cedida por No Border Wall Laredo Coalition que muestra un mural en una calle de Houston, Texas (Estados Unidos). EFE/No Border Wall Laredo Coalition/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía cedida por No Border Wall Laredo Coalition que muestra un mural en una calle de Houston, Texas (Estados Unidos). EFE/No Border Wall Laredo Coalition/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

La indignación en la ciudad fronteriza de Laredo por la construcción del muro del presidente Donald Trump, que de hecho se ha venido acelerando pese a la COVID-19, motivó a la comunidad a crear un enorme mural en una calle con el lema “Defund the Wall, Fund our Future” (Quiten Fondos del Muro, Financien nuestro Futuro), y enviar a Washington D.C. un mensaje claro de rechazo al proyecto.

La propuesta hace parte de la campaña de la coalición No Border Wall que lleva el mismo nombre de “Defund the Wall, Fund our Future”, para que se detenga la construcción de un muro “innecesario” para Laredo, Texas.