Fotografía cedida por la organización Make the Road New York donde aparece el sacerdote episcopal Juan Carlos Ruz mientras lava los pies de una inmigrante en celebración del Jueves Santo en Nueva York. EFE/Make the Road New York /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía cedida por la organización Make the Road New York donde aparece la asambleísta Carmen de la Rosa mientras lava los pies de una inmigrante en celebración del Jueves Santo en Nueva York. EFE/Make the Road New York /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)