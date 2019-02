Rancheros en Nuevo México se quejan de que la frontera es una "puerta abierta" para migrantes y traficantes de drogas, por lo que desaprueban la decisión de su gobernadora, Michelle Lujan Grisham, de retirar a la Guardia Nacional de la zona y apuestan por construir el muro de Trump.

"Necesitamos la Guardia Nacional en la frontera, la Patrulla Fronteriza no da abasto, la gobernadora parece que no reconoce o no quiere reconocer que existe un problema en nuestra frontera", dijo a Efe el ranchero Billy Darnell.