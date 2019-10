Las autoridades de inmigración ponen en peligro la salud física y mental de mujeres y niñas bajo su custodia e incluso niegan el derecho a aborto en casos de abuso sexual, reveló un estudio publicado este lunes por el Center for American Progress.

El reporte "Immigration Detention Is Dangerous for Women's Health and Rights" encontró que las políticas del gobierno del presidente Donald Trump aumentaron el riesgo para la salud de las migrantes y violan sus derechos básicos "sistemáticamente".