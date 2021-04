El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, viajará este jueves a la frontera sur de Estados Unidos para reunirse con autoridades locales y organizaciones no gubernamentales en medio de una avalancha de familias migrantes y niños no acompañados que parece no detenerse.

Este es el tercer viaje del secretario desde que entró en funciones a comienzos de febrero, dijo la oficina de Mayorkas en un comunicado en el que se anunció el recorrido.