Un grupo de 27 senadores demócratas liderado por la exaspirante a la candidatura presidencial Kamala Harris reclamó hoy el cese inmediato del principal asesor en inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, por sus supuestos lazos con el supremacismo blanco.

"Lo que está moviendo a Miller no es la seguridad nacional, es la supremacía blanca, algo que no tiene cabida en nuestro país, gobierno federal o la Casa Blanca. Miller no está en condiciones de servir en ninguna capacidad en la Casa Blanca y mucho menos como asesor principal", redactaron en su carta a la oficina presidencial los senadores encabezados por Harris, que es de raza negra.