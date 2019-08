Los trabajadores de una procesadora de alimentos en Mortón (Misisipi), una de las afectadas por una masiva redada de inmigración realizada el miércoles, están preocupados por su futuro laboral y la economía de la zona tras la que ha sido señalada como la mayor redada en una década.

"Es un golpe muy duro para todos, no sabemos qué va a pasar con la compañía, si yo me quedo sin trabajo no voy a poder ayudar a mi amiga que fue arrestada ayer", contó a Efe Elizabeth Iraheta, oriunda de El Salvador.