Fotografía cedida por United Church of Christ donde aparece el inmigrante guatemalteco Lucio Pérez, de 40 años, y quien lleva viviendo casi cuatro años en una iglesia santuario en Massachusetts. EFE/Church of Christ /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO).