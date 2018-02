El presidente Donald Trump acusó hoy de nuevo a los demócratas de no actuar para ayudar a los jóvenes indocumentados, conocidos como "soñadores" cuyo programa de protección a la deportación conocido como DACA finalizará el cinco de marzo por orden del propio mandatario. EFE/Archivo

El presidente Donald Trump acusó hoy de nuevo a los demócratas de no actuar para ayudar a los jóvenes indocumentados, conocidos como "soñadores" cuyo programa de protección a la deportación conocido como DACA finalizará el cinco de marzo por orden del propio mandatario.

"¡Los demócratas ya no están hablando de DACA! 'Fuera de la vista, fuera de la mente', dicen. Los beneficiarios de DACA no deberían estar contentos. (La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes) Nancy Pelosi realmente no se preocupa por ellos. ¡Los republicanos están listos para hacer un trato!", aseguró en su cuenta de Twitter.