El presidente, Donald Trump, anunció hoy que este martes se dirigirá a la nación por televisión en horario de máxima audiencia para tratar la "crisis" que vive el país en la frontera con México, donde insiste en levantar un muro.

"Me complace informaros de que me dirigiré a la Nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur", dijo Trump en su cuenta de Twitter, al tiempo que especificó que el mensaje será a las 9:00 de la noche (ET).