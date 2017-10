A falta de cuatro días para que se venza el plazo dado por la Casa Blanca para que cerca de 150.000 "soñadores" puedan renovar su amparo migratorio y permiso de trabajo, defensores de los inmigrantes urgen a los beneficiados a que envían sus solicitudes lo antes posible.

"Estamos haciendo un llamado urgente a los 'soñadores' que aún no han hecho la renovación para que no pierdan esta oportunidad que es de oro, no dejen para el último día porque podrían perder el beneficio", advirtió a Efe Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).