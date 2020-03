Una exposición de pintura en Los Ángeles plasma la actual crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México mediante retratos de varios niños migrantes centroamericanos que fallecieron bajo custodia de las autoridades migratorias en el divisoria entre ambos países.

La pintora angelina Sandy Rodríguez, autora de "You Will Not Be Forgotten" ("No seréis olvidados"), creó veinte obras para explicar los lazos existentes entre la actual situación en la frontera sur del país con la colonización española de México a principios del siglo XVI, según el sitio web de la artista.