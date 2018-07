El vicepresidente Mike Pence y la responsable de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fueron recibidos hoy en Nueva York con protestas en contra de la política de la Administración de Donald Trump de separar familias de inmigrantes en la frontera.

Portando carteles con mensajes como "no prohibiciones, no muros", "devuelvan los niños", "deroguen ICE" o "los inmigrantes son bienvenidos aquí pero no Nielsen, los manifestantes, convocados por la Unión de Libertades Civiles, acudieron a la sede de Aduanas donde asistían a un foro sobre ciberseguridad.