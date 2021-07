En el 70 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados, activistas pidieron este miércoles al gobierno del presidente Joe Biden que cumpla la promesa de aceptar 125.000 refugiados en el próximo año.

La campaña We Are All America, que agrupa a decenas de organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos, hizo hoy un llamado a la administración Biden para que eleve el número de refugiados que el país admite.