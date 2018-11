El arzobispo canadiense Leonardo Marin Saavedra dijo hoy en México que su proyecto de llevar integrantes de la caravana migrante de centroamericanos a su país puede contar con la anuencia del primer ministro Justin Trudeau.

"No sabemos si Canadá diga que no, pero creo que Trudeau va a decir que sí. Es una idea, es un proyecto que puede prosperar, pero es parte de un proceso y ahora mismo no es una realidad", apuntó el arzobispo en Tijuana, donde se reagrupa la caravana de migrantes que salió hace un mes de Honduras.