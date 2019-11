Las autoridades financieras investigan por presunto lavado de dinero a funcionarios del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto.

La Secretaría de la Función Publica "ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas, y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular", dijo Nieto en declaraciones a la prensa mexicana.