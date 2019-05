22 may 2019

EFE Puerto Morelos (México) 22 may 2019

El expresidente mexicano Felipe Calderón participa en el Rally Maya este martes, en la localidad de Puerto Morelos, en Quintana Roo (México).

El expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) aseguró este martes ser "muy escéptico" con el Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador al considerar que se han tomado "decisiones no muy cuerdas".

"Estoy muy escéptico, desgraciadamente he visto cosas no muy sensatas en meses, decisiones no muy cuerdas en México", afirmó Calderón en la localidad de Puerto Morelos, estado de Quintana Roo, en donde participa en el Rally Maya con un Porsche rojo modelo 68.