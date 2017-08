"No es no" o "Falda es una prenda de vestir femenina que no debería usarse con miedo" son algunas de las frases que pueden verse estos días en el Metro de la Ciudad de México, donde una campaña vuelve a poner sobre la mesa el tema del acoso sexual en el transporte público a través de definiciones.

La campaña, emprendida por Larousse México, se ubica en estaciones y vagones, testigos a diario de una problemática común y que motiva aspectos como que en el Metro haya vagones diferenciados de uso exclusivo para mujeres.