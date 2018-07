El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como "El Bronco", acude a votar acompañado por su familia en en el municipio de Garza García hoy, domingo 1 de julio de 2018, en Monterrey (México). "El Bronco" dijo hoy que hizo lo que pudo durante su campaña para destacar en la elección presidencial que se celebra hoy en México. "Estoy tranquilo, si la gente no me da su confianza no tengo porqué sufrir angustia, hice todo lo que pude, hice una campaña diferente", dijo Rodríguez a los medios. EFE