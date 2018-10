Con una bandera del arcoíris anudada en el cuello, el hondureño César Mejía avanza en la caravana migrante reivindicando los derechos del colectivo LGBT tras años de discriminación en su país, sintiéndose libre de prejuicios.

"Estoy escapando de la pobreza, de la delincuencia, la discriminación y todo. No hay trabajo y no hay nada. No hay comida. Yo creo que he comido más en este camino que en mi casa", comenta a Efe este chico de 23 años.