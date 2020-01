Los ciudadanos y los comerciantes de Ciudad de México están olvidando las bolsas de plástico con cierta facilidad tras un mes de prohibición oficial, aunque las dudas sobre la gestión de los residuos no orgánicos permanecen en la cabeza de los capitalinos.

"Me parece que tenemos que tomar conciencia de lo importante que es no consumir bolsas. Ya no nos ayuda para nada. Aquí el problema es que todavía no sé qué se va a hacer con el desecho", dijo a Efe Eduardo mientras compraba en el mercado de Medellín, en la céntrica colonia (barrio) Roma de la capital.