Los albergues de la Ciudad de México están sobrepasados por la ola de haitianos que llegaron durante las últimas semanas como reflejo de la crisis migratoria que vive la región, y sus encargados piden a las autoridades sensibilidad y apoyo ante esta inusual situación.

"A mí me da mucha tristeza que el Gobierno de la ciudad no haya sido sensible ante esta avalancha de personas haitianas", dijo a Efe Gabriela Hernández, directora de Casa Tochan, uno de los albergues de la capital para los que las últimas semanas han sido extremadamente complicadas.