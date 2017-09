La expresidenta argentina y actual candidata a senadora Cristina Fernández (2007-2015) reconoció hoy que en Venezuela "no hay estado de derecho" pero remarcó que en su país tampoco, al tiempo que criticó que se fije la atención en la nación caribeña y no en otros países donde cree "no hay democracia".

"¿En Venezuela hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? Yo creo que acá hay presos políticos y persecución política", subrayó la ex jefa de Estado en una entrevista con el portal Infobae.