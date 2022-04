El Deutscher Club Rainer Palast, un bar de Ciudad Juárez que fue durante décadas refugio de soldados alemanes, es hoy un albergue llamado Esperanza que acoge a migrantes deportados y a personas adictas a las drogas en esta fronteriza urbe mexicana.

"Yo fui deportado por problemas de drogadicción y estaba quedándome en las calles, me acostaba en un cartón. Un amigo me dijo que este lugar era un centro de rehabilitación y me están apoyando para dejar las drogas", explicó este miércoles a Efe Fidencio Ramos, uno de los albergados en este recinto que aseguró que poco a poco está superando el problema.